Сбербанк вместе со Всероссийским обществом слепых запустили систему голосового сопровождения, которая поможет слепым и слабовидящим людям в использовании банкомата.

Технология работает следующим образом: клиент подключает к банкомату наушник, активируя специализированный сценарий обслуживания, который включает в себя голосовое сопровождение операций, контрастный интерфейс, возможность использования ПИН-клавиатуры и экрана. Клиент может регулировать громкость подсказок и выбрать удобный для себя фон для отображения визуальной информации.

«Создание и развитие удобных инструментов для людей с особыми потребностями — это отдельное направление нашей работы. Мы усовершенствовали систему голосовых подсказок в банкоматах Сбербанка и внедрили интерфейс, благодаря которому базовые банковские операции стали доступны слабовидящим и инвалидам по зрению», — рассказал директор Центра управления сетью устройств самообслуживания Сбербанка Сергей Панюшкин.

«Совместная плодотворная работа со Сбербанком создает возможности для улучшения качества обслуживания инвалидов по зрению, расширяя границы возможного», — отметил вице-президент Всероссийского общества слепых Владимир Вшивцев.

Технология уже работает на всех устройствах самообслуживания Сбербанка с аудиовыходом. В дальнейшем все новые банкоматы Сбербанка будут оснащаться аудиовыходом.

В июле Сбербанк презентовал «Особенный банк» — проект по адаптации банковских продуктов и сервисов для людей с особыми потребностями. Миссия проекта — дать каждому человеку возможность жить полной и интересной жизнью благодаря сервисам Сбербанка.

Справка:

ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора.

Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50 % уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50 % акций Банка владеют российские и международные инвесторы.

Услугами Сбербанка пользуются более 135 млн физических лиц и более 1 млн предприятий в 22 странах мира.

Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 17 тысяч отделений и внутренних структурных подразделений.

Зарубежная сеть Банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Турции и других странах.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481.

Официальные сайты: www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.

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Сбербанк

Пресс-служба

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