Три дня подряд в разных школах Москвы проходили замечательные события — тренинг-встречи с известными исполнителями и учителями музыкальных школ.

В том числе были даны несколько уроков игры на гитаре, которые провела музыкант и основатель интернет-магазина GITARMOSCOW, в котором можно купить гитару, Василькова Татьяна Игоревна. На своих встречах она рассказала об исторических вехах развития рока, трансформации гитары с развитием технологий и о том, какие бренды внесли в развитие гитары наибольшую пользу.

Конечно, не обошлось без мастер-класса. Татьяна Василькова показала начинающим, как осваивать гитару, как играть аккорды и немного собственных приемов в игре — как зажимать аккорды и применять медиатор.

«Развитие и популяризация музыки в обществе имеет огромное значение. Музыкальная культура, кроме обычного развития личности, способствует росту самосознания общества, сплочения вокруг положительной идеи. Гитара — инструмент, давно шагнувший в массы. Она и прекрасное дополнение небольшой вечеринки, и украшение большого мероприятия. Лично я всячески стараюсь популяризировать гитару и умение на ней играть — это прекрасная возможность выразить себя, направить в конструктивное русло собственную энергию. Так же, как дворовой футбол дает старт звездам большого футбола, игра на гитаре может нам подарить замечательную рок-звезду. Возможно, показав сегодня мальчишке то, как играть аккорды, завтра я с гордостью встречу его имя на афишах концертных залов. Любая рок-звезда начинается с элементарного — любопытства и попыток понять, как зажимать аккорды на гитаре», — поделилась своим мнением руководитель GITARMOSCOW.

«Гитара — тот замечательный инструмент, который может покорить, заинтересовать подростка. Увлечение музыкой гораздо эффективнее способно влиять на воспитание молодежи, чем череда запретительных мер. Огромное число звезд мировой эстрады уберегло свою судьбу от неверных шагов благодаря единственному желанию познать, как играть аккорды, управлять звуками гитары и совершенствовать свое умение. С удовольствием приму еще раз участие в подобных встречах с подростками и постараюсь поделиться своим умением и знаниями», — подытожила директор GITARMOSCOW.

Организаторы мероприятий уверяют, что такие тренинги станут постоянными. В их планах — охватить наибольшее количество школьников для популяризации в их среде музыкального искусства и привлечь наибольшее количество известных музыкантов и интересных личностей для уроков мастерства.