31 октября в «Ленэкспо» состоялся форум, посвящённый трудоустройству и карьере молодых специалистов. В интерактивной зоне «Бизнес» рассказывали о том, как открыть своё дело в Петербурге, и объясняли, почему франшизу можно считать самым безопасным стартапом.

В зоне «Карьера» эксперты делились опытом, как продвинуться по служебной лестнице, и рассказывали о преимуществах госслужбы. Зона «Наука» была посвящена, в частности, проблемам трудовой мобильности, перспективам развития рынка труда в России.

Игра в работу

Попробовать себя в роли спасателя или учёного предлагали в зоне для мастер-классов. На одном из стендов гостей обучали правилам оказания первой помощи: попрактиковаться в непрямом массаже сердца и искусственном дыхании можно было на тренажёре-манекене.

– Когда делаете дыхание рот в рот, важно не забыть слегка запрокинуть голову человека назад, чтобы разогнуть верхние дыхательные пути, – рассказали представители медицинского колледжа №2. – Следите, чтобы при вдохе у пациента поднималась грудина.

Настоящее шоу можно было увидеть у стенда Института химии СПбГУ. Студентки давали гостям форума мастер-класс по научным опытам.

– В нашей программе много интересного: покажем, как из двух прозрачных растворов сделать цветной, и развлечём детей реакциями с индикаторами и опытами с огнём, – рассказала Metro студентка института Светлана.

Девушки также угостили посетителей форума попкорном и чипсами с жидким азотом.

В секции, посвящённой военному делу, учили разбирать и собирать автомат Калашникова. Корреспондент Metro тоже попробовала. Под руководством наставника Алексея процесс занял около трёх минут.

– Это не так сложно, как кажется, – сказал наставник, – девушки легко справляются.

Если есть вопросы

В зоне индивидуальных консультаций можно было задать интересующие вопросы специалистам Центра занятости.

– Мы даём консультации по профориентации, составлению резюме и другим вопросам, – рассказала ведущий психолог Центра занятости Ирина Трофимова. – Советуем, что делать, если вы долго не можете найти работу. Специфика молодёжи – завышенные ожидания, мы работаем в этом направлении.