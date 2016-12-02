Одна из самых крупных компаний по производству памятников презентовала новый сайт. В связи с этим мы узнали и о других нововведения компании, об итогах уходящего года, а также о планах и целях на ближайшее будущее.

Московская компания Дымовский уже несколько лет занимает лидирующие позиции среди производителей памятников на могилу. Честные цены — тезис, который уже подтвержден на деле. Максимально прозрачная стоимость без необоснованных накруток включает стандартный комплект: стела, тумба, цветник, гравировка.

Соотношение цены и качества быстро привлекло внимание жителей не только столицы, но и Московской области. В течение последних лет продукция компании распространяется по московским и областным кладбищам, а интернет заполнен положительными отзывами. Как результат, памятники компании «Дымовский» выходят на общероссийский рынок: сначала это единичные заказы, сегодня — массовые.

«Открытие нового сайта (dymovskiy.ru) было обусловлено в том числе и ростом производства. Мы хотим, чтобы на нашем сайте потенциальный заказчик мог найти всю необходимую информацию. Здесь представлен полный ассортимент наших товаров. Мы продолжаем политику прозрачных цен: все они в открытом доступе представлены на сайте», — сообщили в отделе по связям с общественностью.

За годы работы компания действительно значительно расширила свой ассортимент. Здесь представлены памятники из гранита более чем в 1 000 вариаций, столики, скамейки, ограды и прочее. Расширяется и спектр услуг — установка, демонтаж, благоустройство, уход за могилой специалисты компании осуществляют на всех кладбищах Москвы и области.

Сегодня «Дымовский» — это не маленькая московская мастерская, но крупный российский производитель. В завершении презентации руководство поделилось результатами уходящего года и планами на ближайшее будущее: «По результатам последнего сезона 2016 года компания увеличила выпуск продукции на 29,14 % по сравнению с прошлым годом. Среди наших ближайших целей — дальнейшее расширение, сохранение бренда, сотрудничество с региональными производителями».