В Петербурге подросткам помогут определиться с будущей профессией.

Чем раньше подросток задает себе вопрос «кем быть» в наше время, тем проще ему достигнуть задуманного – сориентироваться в специализации в школе, получить образование и профессию, которая станет любимой и принесет неплохой доход.

Не всегда речь идет о профессиях для «белых воротничков». Стать успешным и высокооплачиваемым работником может не только человек с высшим образованием. Но зачастую родители выбирают вуз, потому что он престижный, при этом, не задумываясь о том, склонен ли ребенок к той профессии, которую навязывают ему родные.

Что лучше – стать посредственным экономистом или успешным и высокооплачиваемым слесарем? Если у вашего ребенка «золотые» руки, он проявляет интерес к технике и мастерит поделки, возможно, не стоит заставлять его поступать учиться на юриста. Талантливым адвокатом он не станет, а значит и успеха в профессии вряд ли добьется – ведь в условиях большого числа юристов успешными становятся те, кто проявляет исключительные способности.

На рынке труда сейчас переизбыток гуманитариев. Это отмечают кадровики, работодатели, специалисты Служб занятости, да и сами молодые специалисты, когда-то считавшие, что идти в вуз – это модно, а в техникум – нет. Сейчас ситуация меняется с точностью до наоборот. Родители и сами дети понимают, что будущее – за инженерами и квалифицированными рабочими, которых сейчас катастрофически не хватает. При том, что и зарплаты им предлагают весьма достойные.

Около 70% вакансий в едином банке Центра занятости населения Санкт- Петербурга – это рабочие специальности. При этом, не всегда предлагаемая работа связана с тяжелым физическим трудом и «грязными» условиями труда. Квалифицированные специалисты работают с электроникой, современной техникой, «умными» приборами и станками и их труд ценится очень высоко.

Многие ошибочно считают, что рабочие специальности – это лишь грузчик, маляр, каменщик, штукатур... На самом деле, спектр работ гораздо больше, и среди технических специальностей можно найти ту, что придется по душе. Есть масса очень интересных, а порой даже редких профессий, в которых при желании можно добиться высот мастерства и заработать много денег – сварщик, швея, краснодеревщик, электромонтажник, оператор связи и даже повар. Все эти профессии при этом еще и очень востребованы. Найти работу с хорошей зарплатой такому специалисту не составит никакого труда.

Определиться с выбором будущей профессии подростку сейчас несложно. Специалисты и психологи помогут понять – лучше быть успешным «технарем» и зарабатывать по 100 тысяч в месяц, чем выйти из вуза рядовым юристом (потому что так хотели родители), искать работу, к которой к тому же не лежит душа, а в итоге отправиться продавать пылесосы за 20 тысяч в месяц.

Любой школьник старше 14 лет, имеющий паспорт и петербургскую прописку, может пройти очень интересный и полезный тест на профориентацию. Подросткам предложат компьютерный тест, а затем с ним побеседует психолог. Тестирование идет более 2 часов. Пройти его можно в любом удобном для вас Агентстве занятости населения по месту жительства.

Кстати, пройти тест по профориентации может и взрослый. Ведь бывает и так, что человек понял, что занимается не тем делом и готов поменять профессию.

В любом случае, выбирая профессию, необходимо думать о будущем. Те специальности, что престижны сегодня, могут стать невостребованными завтра. Поэтому лучше всего оценивать ситуацию на 5-10 лет вперед. И в этом всегда помогут специалисты.