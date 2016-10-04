Служба занятости поможет старшему поколению

Маша каждое воскресенье приходит на обед к своей маме Елене Николаевне. Это традиция – обсудить, как растут внуки-дошкольники, продвигаются дела на работе. Елена Николаевна тоже не молчит – у нее множество забот. Она поет в хоре, с подружками-пенсионерками в парке занимается «скандинавской ходьбой». Темы для обсуждения есть всегда. Но однажды за воскресным обедом Маша почувствовала что-то неладное. Елена Николаевна была задумчива, а потом внезапно заявила – «Дочь, я собралась на работу!». Маша опешила – о какой работе может говорить ее 57-летняя мама-пенсионерка? Оказывается, Елена Николаевна уже все решила. Хор – это конечно здорово, и прогулки в парке никуда не денутся, но хочется еще быть полезной, да и деньги зарабатывать. Так объяснила Маше Елена Николаевна и, внимательно посмотрев на дочь, призналась: «Я уже и на бесплатные курсы в центр занятости записалась….»

Учиться никогда не поздно

На самом деле, в Петербурге у пенсионеров есть возможность пройти бесплатные курсы. Они помогут приобрести новые знания, получить практические навыки. Желающих поучиться среди петербургских пенсионеров очень много. Даже выстраивается очередь. По данным Службы занятости за сентябрь, на курсах уже обучилось 178 пенсионеров и 95 безработных предпенсионного возраста, хотя изначально план на весь год был 164 человека.

Наиболее востребованы у пенсионеров курсы, на которых обучают работе на компьютере и с Интернетом, кадровому делу и архивоведению, бухгалтерскому учету, флористике и фитодизайну интерьера, а также курсы охранников и операторов котельной.

Направление на обучение можно получить при личном обращении в агенство занятости по месту жительства. Необходимые документы – паспорт с пропиской в Петербурге, трудовая и пенсионная книжка, документ об образовании.

Служба занятости также помогает и найти работу пенсионерам и тем, кто кто в ближайшее время им станет. Так что, получив новую специальность, пенсионер со своим багажом знаний и опытом еще может начать новую полноценную жизнь.

Работа для пенсионеров есть

Считается, что работодатели не очень любят брать на работу людей пенсионного возраста – они менее восприимчивы к новому, не так часто выступают с инициативами, менее гибкие в рабочем процессе. Но это касается далеко не всех специальностей и работодателей. И отношение к возрастным границам кандидатов на вакансию сейчас становится лояльнее. Да и пенсионеры уже нередко могут дать фору молодым. Их главный козырь – огромный опыт работы.

Личный опыт

Машина мама Елена Николаевна сделала так, как и сказала. Отучилась на бесплатных бухгалтерских курсах Службы занятости, задумалась о работе. И тут оказалось, что знакомая подыскивает человека, который мог бы «на удаленке» выполнять работу по ведению документов в ее небольшой фирме. Елена Николаевна с ее курсами оказалась подходящей кандидатурой. Активная пенсионерка как и раньше смотрит любимые сериалы и поет в хоре. А на прогулке в парке с гордостью делится с подругами своим опытом и уверяет: Жить полной жизнью на пенсии можно и нужно!