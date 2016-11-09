Специалисты «Ленстройтреста» на основании разработок западных урбанистов и собственных исследований сформулировали свойства, которыми должен обладать безопасный квартал.

Рассуждая о безопасности, традиционно подразумевают охраняемые территории, куда не имеют доступа посторонние, и систему видеонаблюдения. Если говорить о жилых кварталах, строящихся «Ленстройтрестом» – например, голландском квартале «Янила Кантри» недалеко от метро «Ладожская», – это, безусловно, в нем есть. И закрытые от автомобилей и чужих людей дворы, и видеокамеры в ключевых точках квартала, передающие информацию в круглосуточный диспетчерский пункт, и служба охраны, созданная нашей управляющей компанией.

Однако это не все. Еще в 1950-х годах американские исследователи выяснили, что уровень безопасности в разных районах города зависит не только от количества полиции на улицах и социального состава жителей, но и от устройства каждого из кварталов.

Мы проверили концепцию американских урбанистов на жилых кварталах Санкт-Петербурга. К исследованию привлекли квалифицированных специалистов из силовых структур – военных и полицейских, и оказалось, что американский опыт середины прошлого века вполне применим к петербургским реалиям века нынешнего.

Существует прямая зависимость количества и структуры правонарушений от оживленности городских улиц: чем улица или квартал оживленнее, тем безопаснее на ней находиться. А люди на улице бывают, чтобы интересно и с комфортом провести время, пообщаться с соседями, пройтись по магазинам.

Таким образом, покупая новое жилье, имейте в виду, что вашу безопасность помимо систем видеонаблюдения и службы охраны обеспечивают:

1. Коммерческие помещения в доме или рядом с ним: кафе, офисы, магазины, спортивные клубы, игровые площадки для детей разного возраста и даже просто удобные скамейки – все это привлекает людей разного возраста, которые, хоть и заняты своими делами, но смотрят по сторонам, а значит, обеспечивают постоянный «мягкий» контроль за прилегающей к жилым домам территорией.

2. Невысокие и не слишком протяженные здания: такие дома не образуют замкнутых темных дворов, где обычные люди гуляют неохотно, зато быстро находятся уголки для сомнительных компаний.

3. Ухоженная растительность во дворе: из окон дома должен быть хорошо виден двор, а значит, в нем не должно быть ни слишком высоких деревьев, ни слишком часто посаженных кустов.

4. Уличное освещение, спроектированное так, чтобы во дворах и на улицах не оставалось темных, непросматриваемых зон.

5. Дорожки и бульвары внутри кварталов должны быть удобными для прогулок, широкими и хорошо просматриваться. Кроме того, желательно, чтобы они не пересекались с автомобильными проездами.

Голландский квартал «Янила Кантри» и другие объекты мы возводим с учетом требований встроенной безопасности. Этот термин, введенный специалистами «Ленстройтреста», означает, что застройщики заботятся о комфортной жилой среде еще на уровне проекта, обеспечивая безопасность не только за счет охраны и камер наблюдения, но и за счет планировки улиц, дворов, зон отдыха для взрослых и детей и даже того, как посажены кусты и деревья. И встроенная безопасность стала одним из градостроительных стандартов ЖИВИ, разработанных «Ленстройтрестом» на основании результатов исследований и многолетнего опыта жилого строительства.

Подробнее узнать о голландском квартале «Янила Кантри», безопасность в котором продумывалась еще на уровне архитектурного проекта, вы можете, позвонив в «Ленстройтрест» по телефону 654-3210.