Времена, когда родители мечтали, что их чадо после школы пойдёт учиться на юриста или экономиста, давно прошли.

– Если мы посмотрим на атлас профессий, который разработан «Сколково», то увидим там много необычных футуристических специальностей, – рассказывает начальник профильного отдела Комитета по труду и занятости населения Санкт-Петербурга Людмила Колдунова. – Важно, чтобы молодые ребята, которые сегодня строят профессиональный маршрут, видели, как работают предприятия будущего. Тогда они будут смотреть на выбор профессии по-другому.

Сегодня такую возможность имеют ученики петербургских школ.

– В рамках мероприятий, реализуемых Комитетом по труду и занятости населения, школьники от 14 лет могут пройти профориентационное тестирование, посетить с экскурсией предприятия – например, высокотехнологичное фармацевтическое производство «Биокад», – продолжает Людмила Колдунова. – Дети также выполняют творческие задания и участвуют в квестах о профессиях.

В прошлом году аналогичные программы прошли на предприятиях судостроения и лёгкой промышленности. В планах Службы занятости на 2017 год – знакомство учащихся с профессиями других приоритетных для Петербурга отраслей.

Многое зависит от родителей

Эксперты подчёркивают: одну из главных ролей в выборе профессии подростком играют родители.

– Часто взрослые считают, что для ребёнка важнее всего поступить в вуз. Причём, в какой – особого значения не имеет, – говорит Людмила Колдунова. – Но это далеко не всегда приводит к хорошему результату для детей: у тех, кто получают высшее образование ради галочки, не видя себя в будущей профессии, часто возникают проблемы: завышенные ожидания и сложности с поиском работы.

– В Петербурге в структуре Службы занятости есть ресурсные залы, где родители вместе с детьми могут пообщаться со специалистами-психологами, – говорит Колдунова. – Ребёнок может и самостоятельно обратиться в любое Агентство занятости населения, пройти тестирование и получить рекомендации по построению карьеры.

Все услуги – бесплатные.



Поздно не бывает

В Центре занятости населения отмечают: услугу по профессиональной ориентации и консультацию по востребованным профессиям на рынке труда может получить гражданин любого возраста.