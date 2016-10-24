– Три часа ночи! Кто вы?

– Это папа вашего ученика, Елена Васильевна! Спите?

– Конечно!

– А мы каштаны пилим, жёлуди протыкаем. Готовим поделку на конкурс «Прощай осень»...

Такая эсэмэс-переписка активно разошлась по социальным сетям. Хотя, скорее всего, она шуточная, вопрос этот для родителей детсадовцев животрепещущий.

– Всем доброе утро! До 2 часов ночи делать поделки в сад – бесценно... – написала на своей страничке в Instagram мама маленькой Варвары Екатерина и опубликовала фотографию прекрасных ёжиков из шишек, которые трёхлетняя дочь понесёт в сад как свои.

– У нас папа сегодня до 3 часов ночи делал, а потом мама приняла эстафету с 5 утра и до 6 часов, – ответила её подруга, у которой двое сыновей (старшему три).

Анастасия Честных Фото:

И этот стон, пусть и с долей гордости за себя, эхом разносится по всем соцсетям. Хотя для некоторых это становится удовольствием.

– У нас была тема «Сад камней». Я рассказала ребёнку о Японии, показала примеры таких садов. Предложила дерево и водопад, сын дополнил мостом, фонариками и каменными пирамидками, – рассказала Metro Юлия, которая полторы недели делала с сыном сад камней с эффектом застывшего водопада. – Мне самой интересно. Ребёнок задает миллионы вопросов, можно многое объяснить, рассказать и показать.

Некоторые подходят к заданию ответственно и приносят в детский сад настоящие произведения искусства.

– Воспитательница чуть не упала, если честно, – рассказывает мама Даши и Марата, дизайнер Анастасия, для которой поделки давно стали профессией. – Делали вместе. Они искали шишки и держали их, чтобы приклеились. Больше пока ничего не разрешаю. Знаете, то, что делают дети – ёжики из шишек, аппликации из листьев, – мне это не нравится. Хочется, как надо всё сделать, чтобы подольше простояло.

Тем родителям, которые принципиально не помогают своим чадам, воспитывая самостоятельность, приходится видеть слёзы обиды.

«Если что-то задают, то обычно я выполняю это в один из выходных дней. Бывает, на работе появляется свободное время и я трачу его на свои дела». Елена, мама четырёхлетнего Никиты

– Первый год в садике я помогала совсем чуть-чуть, – вспоминает Виктория, которая вместе с пятилетней Дашей сделала огромного ежа из бутылки, обклеенной шишками. – А через год стало понятно, что мы сильно отстаём от уровня других детей, которым явно помогали. Даша расстраивалась. У неё возникал вопрос, почему она заняла не первое место? И пришлось помогать.

Однако заведующая детским садом №34 считает такой коллективный подход правильным.

– Мы делаем совместные конкурсы работ родителей и детей. Дошкольник не сможет сделать самостоятельно поделку на том уровне, который нам хотелось бы видеть, – объяснила Metro Ольга Игоревна. – Я считаю, что это очень хорошо, что таким образом родитель принимает участие в процессе. А то отдали их с семи до семи и будто забыли. Это взаимодействие родителя и детского сада.

– Они говорят, что так родители должны общаться с детьми, – рассказала Metro мать троих Елена. – Но большинство работает, и в итоге родители ночью лепят, а дети спят. Я спрашивала, для чего это, мне ответили: «Вы же их для чего-то рожали. Вот и занимайтесь».