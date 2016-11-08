Художник Канат Нуртазин нашёл способ создавать из самых необычных вещей невероятные произведения искусства. По его признанию, он является самоучкой и начал заниматься своим хобби чуть больше 3 лет назад после окончания учебы. В его коллекции есть много работ из гвоздей, канцелярский кнопок, гипса, банана, яблок, лепестков роз и других вещей.

–Изначально я был далёк от художества, - рассказал он Metro. –Началось всё с вырезки из картона и листьев. Позже ко мне пришла идея проекта под названием "100 методов рисования", в рамках которого я пытаюсь использовать различные методы и материалы для создания работ. Сейчас есть уже более 50 методов. В моей коллекции есть работы из фруктов, цветов и прочего. В итоге рисунки на листьях являются только частью моего проекта.

По признанию художника, каждая работа требует высокой концентрации, так как любое неверное движение и вся работа пойдёт насмарку. Процесс работы зависит от сложности и идеи проекта, иногда можно управится за час, но бывают произведения, которые занимают до 3-х часов.

–Сначала я прорабатываю идею, делаю эскиз или скетч, отмечаю детали, которые можно вырезать, не испортив целостность картины, переношу рисунок на листок или же клею бумагу на листок, а потом уже с помощью канцелярского ножика вырезаю силуэты. После уже нахожу подходящее место и фотографирую на телефон. Здесь уже главное найти правильный ракурс, ну и, конечно же, чтобы погода не была ветреной, а то бывает листья обрываются из-за порывов ветра. Для работы я беру обычный листок, так как сухой сыплется, тем не менее летом я готовлю листья на зиму, а потому сушу их, а когда приходит время, то замачиваю в тёплой воде и вырезаю, – объяснил он.

Среди листьев его любимой работой является мечеть с полумесяцем и девочка с бабочкой. Мечеть также и самое сложное произведение из-за мелких деталей. Также непростой картиной была балерина на фоне снега, потому что листок художник приготовил с лета и он был очень хрупким.

–Работы на листьях я делаю для себя или в качестве подарка близким. Люди чаще заказывают портреты. Сейчас я работаю над несколькими работами с другими методами рисования, на листьях, думаю, буду вырезать зимой: на День независимости Казахстана или уже на новогоднюю тему, - заключил художник.