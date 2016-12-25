30-летний артист ансамбля имени Александрова Дмитрий Литвяков за полчаса до авиакатастрофы Ту-154 написал своей жене Валентине SMS-сообщение, в котором признался ей в любви.

Как рассказала Metro Валентина, текст SMS был следующим: "Мы всё-таки с дозаправкой в Сочи, сейчас летим уже туда, люблю вас!"

Вскоре после этого Дмитрий Литвяков разбился в самолёте, который рухнул в Чёрное море во время взлёта.

– Мы познакомились в Орле, учились в Институте культуры, – вспоминает Валентина. – Он был на четвёртом курсе, а я на первом. Потом он уехал работать в Москву, в ансамбль. Через 3,5 года мы поженились, а еще через 3,5 года родился наш родной сыночек. Дима очень любил свою работу, всегда ответственно к ней подходил, да и ко всему тоже. Он очень жизнерадостный, общительный человек. Все его знают, как хорошего и надёжного друга. Он самый замечательный отец и муж!

Валентина призналась, что очень не хотела отпускать мужа в Сирию, поскольку предчувствовала недоброе. Однако Дмитрий Литвяков отправился, куда ему сказали – он военнообязанный.

– Сирия – это горячая точка, конечно, никто не хотел их никуда отпускать, – вздыхает Валентина. – Я всегда переживала за его полёты, но перед этим было особенно тревожно...

Самолёт Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Чёрном море. По данным ведомства, на борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военных, 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять представителей российских телеканалов, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза и двое федеральных госслужащих.