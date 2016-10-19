Письмо жены Вадима Иванова президенту Путину:

Уважаемый Владимир Владимирович!

Я пишу Вам это письмо, а меня душат слёзы. Дети спрашивают: «Мама, где папа? Мама, когда папа придёт?», а я не знаю, что ответить. Милене шесть лет, она уже первоклассница, Егору – пять. Сказать, что их папа в тюрьме? А как объяснить, почему? Они не поверят, что их папа, Вадим Иванов, преступник. Дети не поймут, почему невинный человек упрятан за решетку, почему возможна такая чудовищная несправедливость.

Владимир Владимирович, Вы - коренной петербуржец, тоже отец двоих детей. Ваши папа и мама, как и родители Вадима, пережили страшные годы блокады. И поэтому я молю именно Вас - остановите травлю, которая развернута против Вадима Иванова!

Вы, Владимир Владимирович, как то сказали: «Восемь лет я пахал, как раб на галерах, с утра до ночи, с полной отдачей сил». Вадим Иванов тоже восемь лет пахал на колпинских галерах в должности главы муниципального образования.

Я хочу напомнить, что достижения колпинцев отмечены на уровне всей России. В 2011 году в Екатерининском зале Кремля Вадим Иванов принимал из рук Президента России грамоту о присвоении Колпино высокого звания «Город воинской славы». Тогда прозвучало, что Колпино должно стать городом, где комфортно жить, где славная история сочетается с высокими стандартами жизни.

Мой муж принял эти слова как руководство к действию и продолжил работать над развитием Колпино с удвоенной силой. Вадим помогает ветеранам, многодетным семьям, детдомовцам, малоимущим и обездоленным. Он и его команда ремонтируют дороги, строят детские площадки, благоустраивают дворы и скверы, делают тысячу важных для Колпино дел. Жаль только, что стремление Вадима выполнить наказ и обеспечить колпинцам комфортную жизнь принесло такое горе в нашу семью. Я помню, как два года назад он возмущался планами «мусорного лобби» построить мусоросжигательный завод на полигоне в Красном Бору. Он говорил, что такая затея приведет к экологической катастрофе, что этот проект - преступление против петербуржцев и колпинцев, что надо сражаться с «мусорным лобби» до последних сил.

Я уверена, что его упрятали в «Кресты» именно из-за истории с заводом. Мне говорили, что ему стряпают уголовное дело на основании показаний героиновых наркоманов и уголовников-рецидивистов. Якобы он 13 лет назад кого-то ограбил, и прочее в том же духе. Не верю я в этот бред, и ни один здравомыслящий человек в такое поверить не может. Я точно знаю: единственное его «преступление» - это излишняя принципиальность, помешавшая «мусорщикам» заработать миллиарды на сжигании ядовитых отходов у нас под боком.

Прошу Вас, Владимир Владимирович, разберитесь и поставьте точку в этой дикой истории. Спасите моего мужа – настоящего патриота России и честного гражданина, который теперь погибает от бронхита в следственном изоляторе. Не дайте колпинцам и петербуржцам повода сказать, что наша власть карает невиновных и возвышает подлецов. И тогда я объясню детям, что в нашей стране сильный и справедливый Президент, который всегда исправляет чужие ошибки. Мне теперь остается надеяться только на Вас и на Бога, потому что больше – не на кого…