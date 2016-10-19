Жена находящегося в СИЗО "Кресты" главы Колпино Вадима Иванова обратилась к президенту Владимиру Путину с просьбой прекратить травлю её мужа. Эльмира Иванова написала президенту письмо отчаяния (полный текст ниже). Она считает, что супруга оклеветали и преследуют только потому, что кому-то не понравилась его работа на посту главы Колпино.
- Я уверена, что его упрятали в «Кресты» именно из-за истории с заводом (мусоросжигательный завод, против строительства которого выступал Иванов - ред.), - отмечает в письме Путину Эльмира Иванова, - Мне говорили, что ему стряпают уголовное дело на основании показаний героиновых наркоманов и уголовников-рецидивистов. Якобы он 13 лет назад кого-то ограбил, и прочее в том же духе. Не верю я в этот бред, и ни один здравомыслящий человек в такое поверить не может. Я точно знаю: единственное его «преступление» - это излишняя принципиальность, помешавшая «мусорщикам» заработать миллиарды на сжигании ядовитых отходов у нас под боком.
Эльмира Иванова просит президента Владимира Путина, как уроженца Петербурга, отца двоих детей, не оставаться равнодушным к случившемуся.
"Я пишу Вам это письмо, а меня душат слёзы. Дети спрашивают: «Мама, где папа? Мама, когда папа придёт?», а я не знаю, что ответить. Милене шесть лет, она уже первоклассница, Егору – пять. Сказать, что их папа в тюрьме? А как объяснить, почему? Они не поверят, что их папа, Вадим Иванов, преступник. Дети не поймут, почему невинный человек упрятан за решетку, почему возможна такая чудовищная несправедливость. Владимир Владимирович, Вы - коренной петербуржец, тоже отец двоих детей. Ваши папа и мама, как и родители Вадима, пережили страшные годы блокады. И поэтому я молю именно Вас - остановите травлю, которая развернута против Вадима Иванова!", - сообщает Эльмира.
Напомним, глава муниципалитета Колпино подозревается в разбойном нападении, совершённом 13 лет назад. 46-летний Вадим Иванов был задержан в конце сентября 2016 года. Подробности ЗДЕСЬ.