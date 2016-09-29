ГСУ СКР по Санкт-Петербургу расследует уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. ст. 162 УК РФ (разбой).

Задержан 46-летний Вадим Иванов, глава муниципального образования города Колпино, депутат муниципального совета города Колпино.

- По версии следствия, в сентябре 2003 года наркозависимая жительница Петербурга Татьяна Сорокоумова узнав, что ее сестра планирует перевезти из Москвы крупную сумму денег, с целью их хищения склонила к совершению данного преступления Сергея Киржакова, который привлек к соучастию в преступлении Дмитрия Большакова, Антона Василенко и Иванова, - говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК по Петербургу, - Около 23 часов 4 октября 2003 года на лестничной площадке пятого этажа одного из домов по улице Маршала Захарова, Василенко и Иванов, угрожая пистолетом, избили потерпевшую и сопровождавшего ее мужчину и похитили денежные средства в сумме более 1 млн. 400 тыс. рублей, после чего скрылись с места преступления на автомобиле под управлением Большакова, который до условного сигнала наблюдал за обстановкой в непосредственной близости от указанного дома.

Решается вопрос об избрании в отношении Иванова меры пресечения и предъявлении ему обвинения. Ранее судом Большаков, Василенко, Сорокоумова и Киржаков были осуждены и получили различные сроки лишения свободы.

Добавим, Вадим Иванов участвовал в избирательной кампании в петербургский ЗакС. Но 18 сентября 2016 года выборы он проиграл.

На сайте муниципалитета Колпино сообщается биография Вадима Иванова:

В 2004 году он был избран депутатом муниципального Совета муниципального образования г. Колпино III созыва. В 2005 году был избран депутатами III созыва на должность Главы местной Администрации МО г. Колпино, где проработал до 2008 года. В 2009 году депутатами муниципального Совета IV созыва был избран Главой муниципального образования г.Колпино. В 2014 году избран депутатом муниципального Совета муниципального образования г. Колпино Vсозыва. Избран депутатами муниципального Совета V созыва Главой муниципального образования г. Колпино. Имеет два высших образования, женат, воспитывает двоих детей.