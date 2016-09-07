Проект создания особой лесопарковой зоны – так называемого "зелёного пояса" – продолжает активно волновать москвичей. Жители столицы высказывают своё мнение по этому вопросу на различных интернет-форумах, а также в социальных сетях.

Предложения поступают и в московское отделение партии "Единая Россия". По состоянию на седьмое сентября внесено более трёх тысяч различных предложений по поводу того, где должен находиться "зелёный пояс" и какие конкретно территории должны в него войти.

К слову, "ЕР" начала работать над списком территорий-претендентов, которые войдут в пояс в августе 2016 года.

Отметим, что все вопросы, связанные с созданием вокруг Москвы лесопаркового пояса курирует специально организованная рабочая группа, В неё вошли депутаты Мосгордумы (Зоя Зотова и Александр Семенников) и Госдумы (Николай Гончар и Владимир Крупенников), а также общественные деятели, известные телеведущие, врачи.

Сам закон о создании "зелёных поясов" вокруг городов был принят Государственной Думой РФ в июне 2016 года, в силу он вступает с 1 января будущего года. В документе говорится о том, что в лесопарковых "зелёных поясах" нельзя будет размещать отходы первого-третьего классов опасности, опасные производственные объекты, склады минеральных удобрений, объекты перерабатывающего и обрабатывающего комплексов, а также вести капитальное строительство за редким исключением.

За нарушения закона предусмотрены штрафы от 20 до 500 тысяч рублей.