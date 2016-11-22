Как сообщает корреспондент Metro из зала суда, Закаев, выслушав обвинения, заявил, что признаёт свою вину лишь по одной статье, а в остальных он невиновен. Всего Закаеву предъявлены обвинения по 10 статьям.

–Я частично признаю себя виновным. Хочу остановиться на каждом эпизоде. Участие в преступном сообществе - не признаю, так как не был осведомлен о их действиях. Я признаю себя виновным лишь по статье 222, хранение оружия. Здесь я частично виновен. Я привозил оружие. По остальным не признаю, – заявил он.

Напомним, что сегодня в Москве началось очередное слушание по делу о теракте на мюзикле Норд-Ост. В ходе процесса прокурор огласил обвинения, выдвинутые в адрес Закаева. Его обвиняют в целом ряде преступлений, включая терроризм, убийство людей и покушение на убийство.

Читайте также: В Москве началось очередное слушание по делу о теракте на мюзикле Норд-Ост