В Москве проходит слушание по делу о теракте на мюзикле Норд-Ост, произошедшем в 2002 году. Как сообщает корреспондент Metro, судья в данный момент оглашает данные о потерпевших и о том, с кем из них удалось связаться.

–436 потерпевших извещены, 299 не являются, 152 не проживают по своим адресам. Ещё 13 потерпевшим, кому ранее телеграммы не дошли, были направлены телеграммы повторно, 5 потерпевших отказались от приема телеграмм, 2 потерпевших не получили телеграммы, так как почтальон не смог попасть в подъезд. 3 человек уже умерли. 41 из потерпевших проживают за границей, – заявил судья.

Итого у суда имеются данные о 813 потерпевших. В суд поступило 105 телефонограмм, из которых 81 вообще не желают участвовать в судебном деле. В отношении 16 потерпевших вообще нет никаких данных.