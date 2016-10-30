Участники 49-й экспедиции на МКС в составе космонавта Роскосмоса Анатолия Иванишина, астронавта JAXA Такуя Ониши и астронавта NASA Кэтлин Рубинс благополучно приземлились на Землю на пилотируемом корабле "Союз МС". Об этом сообщил Центр управления полётами (ЦУП).

Иванишин, Ониши и Рубинс выполнили на орбите 40 научных экспериментов. Большинство исследований касалось влияния условий космической среды на живые организмы и материалы.

Спасатели эвакуировали космонавтов из спускаемой капсулы. Экипаж чувствует себя нормально, после того, как медики проведут осмотр, россиянина Анатолия Иванишина самолётом доставят в Звёздный городок, а иностранные члены экипажа вернутся на родину.

Стало известно, что жители Иркутска – родного города космонавта Иванишина – следили за приземлением земляка в режиме реального времени на большом экране на местном стадионе "Труд". Аналогичным образом Иванишина планировали встретить ещё в 2012-м году, но из-за ранней посадки экипажа мероприятие пришлось отложить.

Последний в текущем году пилотируемый запуск намечен на 17 ноября. На орбиту отправятся россиянин Олег Новицкий, а также астронавты ESA и NASA Тома Песке и Пегги Уитсон.