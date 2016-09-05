Всемирный фонд дикой природы WWF не планирует изменять свой логотип в связи с тем, что большие панды поменяли свой статус в Международной Красной книге и больше не входят в список умирающих видов. Хотя Международный союз охраны природы и понизил степень опасности для этого вида, он до сих пор находится под угрозой и уже стал символом защиты животных.

Как говорится в пресс-релизе организации, копия которого есть у радиостанции "Говорит Москва", количество панд все ещё довольно маленькое.

"Не стоит забывать, что в дикой природе живут всего 1 864 особи", — приводятся в сообщении организации слова генерального директора WWF Марко Ламбертини.

Как рассказал Metro руководитель программы по биоразнообразию российского отделения Всемирного фонда дикой природы Владимир Кревер, изменение статуса панд не вызывает удивления, так как китайские власти бросили огромные силы на сохранения данного вида.

-Международный список видов, находящихся под угрозой исчезновения или то, что часто называют Международной Красной книгой, не является нормативным документом, это просто оценка природоохранного статуса экспертами. Произошедшее с пандами означает изменения в численности, но природоохранный статус определяется китайским законодательством, а в КНР всегда уделяли очень большое внимание сохранению панды. Это, по сути, национальный символ страны, как тигр для России. Китайцы постоянно пытаются увеличить рост популяции. Тем не менее панда такой вид, который живёт на определённый территории и потому обречен присутствовать в Международной Красной книге всегда по формальным показателям, - заявил он.

Как объяснил Кревер Международная Красная книга довольно гибкий документ, который постоянно изменяется, поэтому в ближайшее время можно ожидать изменения статуса и других животных. Причём не факт, что в лучшую сторону.

-Сейчас ведётся глобальная переоценка всех статусов животных. Где-то имеются позитивные тренды, где-то сохраняются негативные прогнозы. Негативная динамика, в частности, относится к крупным человекообразным обезьянам. А вот с дальневосточными леопардами и тиграми ситуация более позитивная. В последнее время они улучшают свой статус по результатам международных оценок. Стоит добавить, что международная оценка осуществляется по набору критериев: площадь ареала, где животное живёт, динамика его численности, предпринятые меры для защиты виды – совокупно это около 10 критериев, согласно которым и принимается решение о категории редкости вида, так что тут не только численность, - заключил он.