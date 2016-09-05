Большие панды больше не вымирающий вид. Международный союз охраны природы (МСОП) перевёл их в Красной книге из разряда вымирающих в уязвимые. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба Всемирного фонда защиты дикой природы (WWF).

– На протяжении более 50 лет гигантская панда была любимым символом Всемирного фонда защиты дикой природы. Поэтому то, что теперь они на шаг дальше от вымирания, значит очень многое для всех, кто борется за сохранение мира диких животных и их среды обитания, – сказал генеральный директор WWF Марко Ламбертини.

Как отмечается в докладе, с 2004 по 2014 год популяция большой панды в Китае увеличилась с 1596 до 1864 особей. Всего же в мире, предположительно, насчитывается около 2060 этих животных.

Большая панда — символ Всемирного фонда дикой природы (WWF), а также неофициальная национальная эмблема Китая. Этот вид обитает в горных регионах — провинции Сычуань и Тибете.

Гигантские панды питаются в основном бамбуком.



