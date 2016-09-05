Недавно стало известно, что панды поменяли свой статус в Международной Красной книге и больше не входят в список вымирающих видов, теперь они находятся на строчке списка под названием "уязвимый" вид. Этого удалось добиться благодаря невероятным усилиям со стороны китайских властей, которые потратили огромное количество ресурсов на то, чтобы сделать жизнь этих животных комфортной и увеличить их популяцию.

По словам директора Международного фонда защиты животных (IFAW) Марии Воронцовой, нельзя недооценивать те действия, которые предприняли китайцы ради спасения данного вида, учитывая тот факт, что даже лучшие зоопарки Западных стран не смогли бы обеспечить подобного результата, так как для панд требуются особые условия.

-Китайское правительство сделало огромные шаги, чтобы сохранить панд. Есть куча фильмов и роликов о том, как замечательно выращивают этих животных, как их выкармливают, обнимают. В реальности для панд самое критичное – сохранение бамбуковых рощ, так как они питаются исключительно бамбуком, отсюда первая причина, почему панд нет во многих зоопарках мира: бамбук в таком количестве мало где можно встретить в других странах. Кроме бамбука зоопарку надо максимально воссоздавать нормальную среду обитания: просторные вольеры, для панд, имитацию скал. Также этим животным требуются игрушки, так как иначе они начинают испытывать стресс. В хороших зоопарках всегда занимаются "обогащением среды”, то есть для обезьян, например, устраивают сложности при добычи еды, а не просто в миску кладут корм, так как животные должны чем-то заниматься ради получения пропитания. Это заставляет их “добывать” пищу и тем самым воссоздаёт частично дикую природу. Если они сидят без дела, то это очень тяжело для них, - заявила она.

Также эксперт отметила, что крайне сложно не только содержать данное животное, но и просто получить его в своё распоряжение. Учитывая статус панд в Китае, правительство страны крайне редко разрешает им покинуть территорию КНР.

-Панда – это китайский тотем и потому все продажи этих животных жёстко регулируются. В основном панд дарят в зоопарки и то не навсегда. Это очень ценный и многозначительный подарок, так что это не то животное, которое можно легко получить, - отметила она.

По словам Воронцовой, в спасении панд сыграл огромную роль технический прогресс. Если бы в своё время человечество не освоило искусственное оплодотворение, возможно, уже сейчас бы этих милых животных не существовало бы больше на нашей планете.

-Панды очень тяжело размножаются. В Китае появилась надежда на их сохранение в конце 1960-х годов, когда научились делать искусственное оплодотворение. Теперь когда панда рождается, этот крохотный эмбрион тщательно выкармливают. Это и позволило увеличить их популяцию, - заключила она.

Читайте также: WWF не изменит логотип в связи с исключением панды из списка вымирающих видов

Читайте также: Большие панды перестали быть вымирающим видом