Американское издание The Wall Street Journal, ссылаясь на двух должностных лиц в переходной команде республиканца, сообщило, что главным претендентом на пост госсекретаря США стал директор нефтяной корпорации ExxonMobil Рекс Тиллерсон. Среди известных персон на эту должность ещё претендует республиканец Митт Ромни, который ранее баллотировался в президенты США, а также бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус и бывший посол США в ООН Джон Болтон.

При этом другой возможный кандидат на место госсекретаря бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани отказался от возможности стать представителем США в мире и уже больше не претендует на какие-либо посты в администрации.

Тиллерсон отличается от своих конкурентов за пост тем, что имеет самые тесные связи с президентом России Владимиром Путиным. Именно он в 2011 году участвовал в переговорах с Россией по поводу энергетического партнерства, а в 2012 году даже был награжден российским Орденом дружбы. Он также ранее высказывался против антироссийских санкций. В частности, предприниматель об этом публично заявлял на ежегодном собрании компании в мае 2014 года.

Тем не менее стоит добавить, что Дональд Трамп до сих пор не определился с рядом назначений в свою администрацию. Что касается Тиллерсона, то с ним президент США встречался 6 декабря для длительных переговоров и планирует продолжить общение и в выходные. Глава Белого дома, по словам источников, хочет определиться со своим госсекретарём уже на следующей неделе.