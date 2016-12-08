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Звёзды сделали неожиданные селфи на вручении музпремии в Кремле: фото и видео

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В Кремлевском дворце 7 декабря музыкантам раздали Национальные музыкальные премии РФ

Сегодня 10:01

Звезды собрались в Кремле на вручение Первой национальной музыкальной премии-2016. Награды вручали в 15-ти номинациях. В зале можно было увидеть звезд российского шоу-бизнеса самого разного ранга. Праздник в Кремле для знаменитостей стал большим событием.

Сами  певцы и композиторы выкладывали в соцсети фото из Кремлевского дворца и рассказывали о впечатлениях от вручения Российской национальной музыкальной премии.

Порой селфи оказывались весьма неожиданными. Так, Дима Билан в зале оказался рядом с Игорем Николаевым. Как рассказал сам композитор в своем блоге в Instagram, они отлично пообщались. Николаев отметил, что Дима Билан послушался его и вышел к Полине Гагариной на танец и номер получился мегакрутой.

"СПАСИБО моему соседу и собеседнику по Национальной Музыкальной Премии Диме Билану - отлично пообщались, всё и всех пообсуждали, за всех порадовались! И главное, Димка, молодец, что меня послушал и вышел к Полине Гагариной на танец! Получилось МЕГАКРУТО! Смотрите в эфире!!! И ПОЗДРАВЛЯЮ @bilanofficial с наградой "лучший поп-исполнитель"!", - написал Николаев в своем блоге.

Еще одно удивительное селфи выложил в Facebook Леонид Агутин. Он сфотографировался вместе с Валерием Сюткиным и Львом Лещенко.

"Сидим в Кремле на Национальной премии. Получил поэта года за песню "Отец рядом с тобой"! Рад! Спасибо коллегам - академикам за признание и доверие!!!", - написал в блоге Агутин.

Кто получил Российскую национальную музыкальную премию-2016:

Песней года по версии жюри стала "В Питере – пить", также "Ленинград" получил награды как лучшая рок-группа и за лучшее музыкальное видео – им назван клип на песню "Экспонат".

Среди других отмеченных исполнителей – поп-певцы Дима Билан и Ёлка, а Дениса Мацуева признали лучшим инструменталистом года.

За классический вокал награду получила Анна Нетребко.

Филипп Киркоров стал обладателем премии за лучшее шоу ("Я") и за лучшую песню к фильму ("Экипаж"). Лучшим композитором назван Константин Меладзе, а поэтом – Леонид Агутин.

Агилера выступила в Кремле на Первой национальной музыкальной премии-2016:

Обладательница шести премий "Грэмми" появилась под занавес представления, исполнив несколько своих хитов. Вместе с певицей на сцену вышла целая команда музыкантов, бэк-вокалистов и танцоров, которые показали зрителям шоу мирового уровня с костюмированными номерами и спецэффектами.

Это выступление Агилеры в Москве стало первым за последние 9 лет. До этого артистка приезжала в Россию для участия в нескольких частных закрытых мероприятиях, а в 2007 году была главной звездой на вручении премии одного из музыкальных каналов.

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