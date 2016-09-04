4 сентября в рамках фестиваля «Спасская башня» на Красной площади поставили рекорд – приготовили 20 тонн 100 килограммов греческого салата.

Попробовать его пришло несколько сотен человек. Но порции салата смогли получить только первые человек 30, а дальше началась давка.

– Все назад! Тут ребёнка придавило, – кричал в толпе мужчина.

– Только вперёд! Держать строй! – кричала ему в ответ с задних рядов молодёжь.

Полиция попросила собравшихся пройти на Васильевский спуск, чтобы расчистить площадь к фестивалю, но толпа проголодавшихся москвичей снесла заграждение. Люди хватали пустые пластиковые контейнеры и недоумевали: «Где салат?», «А салат будет?».

Не найдя на Васильевском спуске обещанного угощения, горожане уходили домой ни с чем. А некоторые в качестве компенсации за разочарование срывали со столов скатерти, приклеенные скотчем, и забирали их с собой.

Однако, по словам организаторов, всё прошло хорошо.

– В основном всё раздали. Может быть, оставшийся салат, то, что уже совсем сок пустило, не раздали, – сказала Metro директор по рекламе и PR фестиваля «Спасская башня» Любовь Белеску. – Половину точно раздали. Не было никакой давки. Спокойно, в порядке живой очереди всё раздали. Рекорд Гиннесса поставлен и зафиксирован.

Довольными кулинарным праздником остались и волонтёры, которые нарезали все ингредиенты для салата.