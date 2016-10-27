Во время своего выступления в международном дискуссионном клубе "Валдай" в Сочи президент России Владимир Путин поделился своим мнение по поводу поведения кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа, сообщает ТАСС. В частности, российский лидер попытался объяснить экстравагантное поведение миллиардера.

"Что касается самого господина Трампа - он выбрал свой способ достучаться до сердец избирателей. Он, конечно, ведет себя экстравагантно, мы все это видим, но, я думаю, что не так уж это все бессмысленно", - заявил президент.

Путин добавил, что республиканец просто представляет интересы простых людей и сам изображает из себя такого простого парня "который критикует тех, кто десятилетиями находится у власти, тех, кому не нравится передача власти по наследству".

Также он прокомментировал заявления ряда американских политиков о том, что миллиардер является его фаворитом в президентской гонке в США. По словам президента России, все эти заявления являются одним из способов внутриполитической борьбы и манипулирования общественным мнением накануне президентских выборов в Соединенных Штатах.

"Я вообще редко вижу, когда что-то случайно создается ведущими СМИ. Эта сама идея вброшена в общественное сознание в ходе президентской кампании США, на мой взгляд, только с одной целью - с целью борьбы тех, кто защищает кандидата Демократической партии госпожу Клинтон в борьбе с представителем Республиканской партии, в данном случае, в борьбе с господином Трампом", – добавил российский лидер.