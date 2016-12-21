Российский президент Владимир Путин официально стал кандидатом на получение Нобелевской премии мира. Об этом в среду сообщает РИА Новости.

Отмечается, что российского лидера выдвинул на соискание престижной награды глава французского "Центра политических и международных отношений" Фабьен Боссар.

В своем письме для Нобелевского комитета он указал, что Владимир Путин достоин премии за свои миротворческие усилия, а также выразил надежду на то, что другие эксперты и политики поддержат выдвинутую им кандидатуру.

– Я думаю, что президент Путин её заслужил. Он единственный, кто по-настоящему борется с терроризмом, – приводит издание слова Боссара.



Напомним, что Нобелевская премия мира вручается с 1901 года людям и организациям, которые, по мнению комитета, внесли выдающийся вклад в укрепление мира.