На премьере новой картины Павла Лангина "Дама пик", которая состоялась в "Октябре" 9 ноября, муж Ксении Собчак Максим Виторган сделал сенсационное заявление. Об этом в четверг сообщает StarHit.

Когда актёр появился на премьере без своей жены, его окружили журналисты и буквально забросали вопросами о Собчак, их малыше,а также о том, родила Собчак или нет, и если родила, то кого?

– Можете записать: Ксения родила мальчика, и мы назвали его Антоном, – сообщил Виторган, широко улыбаясь.

Слова Виторгана вызвали настоящий переполох среди представителей прессы. Неудивительно, ведь в последнее время слухи о том, что Собчак родила, то и дело появлялись в различных СМИ. А тут ситуацию наконец-то прояснил отец ребёнка.

Но выводы было делать рано. Через несколько минут в зал вошла Ксения Собчак с большим животом, и всем стало понятно, что актёр просто пошутил.

Напомним, что Ксения Собчак и Максим Виторган поженились 1 февраля 2013 года.

Весной 2016 года появилась информация о том, что пара ждёт первенца. Собчак долгое время никак не комментировала новости о скором материнстве, но через несколько месяцев округлившийся животик звезды стал заметен всем, и Собчак перестала скрывать своё интересное положение.

Малыш Ксении Собчак и Максима Виторгана должен появиться на свет в ближайшее время.