Видео штурма дома с подростками из Пскова попало в Сеть

В Сети появилось видео штурма дома в посёлке Струги Красные под Псковом, где забаррикадировались двое подростков Денис и Катя. Его опубликовал на своей странице в Twitter пользователь Руслан Левиев.
На записи видно, что бойцы Росгвардии перед применением светошумовой гранаты призывают подростков сдаться. Однако это не помогает.
Переговорщик кричит в рупор: "Выходи, хватит валять дурака! Все устали. Только глупостей не натвори". После этого происходит взрыв на втором этаже дома.
Видео штурма дома с псковскими подростками:
Стоит заметить, что часть записи между требованиями переговорщика и взрывом в доме вырезана. Что было на этих кадрах, пока неизвестно.
Напомним, что 14 ноября под Псковом произошла трагедия. Там погибли двое подростков, 15-летние Денис и Катя.
Они завладели оружием и забаррикадировались с ним на втором этаже дома в посёлке Струги Красные. А позже открыли огонь по машине полицейских. Происходящее они снимали на телефон и транслировали в соцсеть.
На кадрах, сделанных псковскими подростками видно, что они всё-таки соглашаются на уговоры полицейских сдать оружие и выкидывают его в окно. После этого запись обрывается.
Пользователи, посмотревшие видео подростков, уверены, что Денис и Катя не могли застрелиться, им просто не из чего было стрелять. Однако, кто в таком случае убил детей, неизвестно.
Расследование громкого дела продолжается.
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Подростки из Пскова, которые стреляли по полицейским, не могли застрелиться
Видео, которое снимали псковские подростки Денис и Катя во время стрельбы по полицейским (внимание, ненормативная лексика):