Видео штурма дома с подростками из Пскова попало в Сеть

В Сети появилось видео штурма дома в посёлке Струги Красные под Псковом, где забаррикадировались двое подростков Денис и Катя. Его опубликовал на своей странице в Twitter пользователь Руслан Левиев.

На записи видно, что бойцы Росгвардии перед применением светошумовой гранаты призывают подростков сдаться. Однако это не помогает.

Переговорщик кричит в рупор: "Выходи, хватит валять дурака! Все устали. Только глупостей не натвори". После этого происходит взрыв на втором этаже дома.

Видео штурма дома с псковскими подростками: