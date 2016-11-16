Следственный комитет заявил, что 15-летние псковские парень и девушка, которых разыскивала полиция, забаррикадировались в частном доме в посёлке Струги Красные. В нём подростки вскрыли сейф, заполучили оружие отчима девушки и обстреляли машину полиции из окна дома.

После нескольких часов переговоров стражи порядка пошли на штурм. Подростков они нашли мёртвыми и с огнестрельными ранениями. Причиной штурма полиция называет то, что подростки больше не выходили на связь с ними.

Однако, в ходе трансляции в Periscope Денис и Катя (те самые подростки) признались, что у них больше нет оружия. Все, кто успел посмотреть целиком их трансляцию в Сети, видели, что оружия и патронов к нему школьники лишились (выбросили в окно), как и требовали того полицейские.

Сейчас многие пользователи соцсетей задаются вопросом, из чего дети могли застрелиться в этом случае?

Псковские школьники: страница "ВКонтакте" теперь не работает. Запись их трансляции также недоступна. Зато её расшифровка целиком есть на портале "Медуза". Там можно проследить, что на вопрос зрителей, есть ли у них оружие, Денис и Катя утверждают, что они отдали всё огнестрельное оружие и даже ножи. По этому поводу подростки сокрушались, что теперь им даже нечем покончить с собой.

По поводу дальнейшего развития событий дети говорили, что им остался последний вариант – сдаться. А девушка добавила, что оружие забрала мама её друга. В это время на камеру они показывали лишь пустые гильзы, которые у них остались.

Прозвучал другой вопрос зрителей: как именно у подростков забрали оружие? Они ещё раз заявили, что выкинули "стволы" через окно, сообщает "Эхо Москвы".

Псковские школьники застрелились: Напомним, что по официальной версии УМВД по Псковской области, Катя и Денис покончили с собой. Также полиция уточняет, что во время операции сотрудники СОБРа огонь не открывали. Это подтверждают и в Росгвардии.

Репортёры Metro попытались понять, зачем спецназ штурмовал дом. Подробнее об этом читайте ЗДЕСЬ.