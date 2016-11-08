Видео, как в Японии под землю провалилась улица, появилось в Сети

В японском городе Фукуока прямо в центре под землю провалилась целая улица. Видео появилось в Сети. Местные СМИ рассказали и подробности случившегося. Кадры видео блогеры уже сравнили с фрагментом знаменитого фильма "Война миров" 2005 года про вторжение пришельцев на Землю.

Сначала на асфальтовой дороге в Фукуоке образовались две небольшие воронки, которые начали расширяться и увеличиваться, пока не образовалась гигантская яма, в которую провалился асфальт вместе с автомобилем. Глубина провала составила около 15 метров, длина - 30 метров и ширина - 27.

По данным местного управления транспорта, ЧП произошло в районе строительных работ по расширению одной из веток городского метрополитена. О том, что дорога вот-вот провалится, строители сообщили заранее, жертв нет, но район оказался обесточенным из-за происшествия. Без света остались 170 домов, передает телеканал "Россия 24". Стало известно, что из-за провала грунта ведется эвакуация жителей. Сообщается, что возможно дальнейшее обрушение грунта в районе.

Рядом с Фукуокой находится аэропорт, он также частично остался без энергоснабжения. По сообщению телеканала NHK, на территории международного терминала аэропорта утром была прекращена подача электричества в магазины и торговые точки.