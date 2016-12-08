Вера Брежнева решила порадовать поклонников розыгрышем. Правда, не совсем обычным. В преддверии Нового года она решила поинтересоваться - что именно хотят получить поклонники. За один день набралось около двух тысяч пожеланий.

Поклонники разделились на несколько групп. Одни хотели вполне практичные вещи в подарок: айфон 7 или поездку за границу, сумочку или платье от Веры Брежневой.

А вот самые преданные поклонники просили звонок от Веры Брежневой в новогоднюю ночь, один совместно проведенный день или хотя бы фотосессию, блокнот с пожеланиями от Веры Брежневой.

Сегодня 8 декабря Вера ознакомилась со всеми вариантами и пообещала выбрать среди предложенных то, что придется ей по душе.

- Привет, мои хорошие! Спасибо! Я прочла все комменты под вчерашним постом. Мне теперь идей для лотов на конкурсы и розыгрыши хватит на целый год. Самым популярным желанием оказались встреча со мной или селфи. Естественно, мы живём в разных городах и странах, это сложно сделать, но я буду искать возможности. Удивили варианты : холодильник, нарды, мопс. Итак! С подарками я разобралась. Теперь осталось придумать тематику розыгрыша или конкурса. Ушла думать.

Теперь поклонникам нужно набраться терпения, чтобы узнать, что им необходимо сделать, чтобы получить заветный приз.