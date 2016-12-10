Ведущую "Ревизорро" Елену Летучую взяли под охрану после поступивших в её адрес угроз

Ведущая телепрограммы "Ревизорро" на канале "Пятница" Елена Летучая обзаведётся собственной охраной. Связано это с тем, что после её похода в ряд московских ресторанов в её адрес стали поступать угрозы, об этом женщина написала в своём Facebook. При этом она отметила, что ей уже известны те, кто пытается очернить её репутацию и пишет о расправе над ней.

Как отметила представитель канала Наталья Абрамочкина "Ленте.ру", угрозы поступают как по телефону, так и на почту ведущей. В связи с этим охрана будет сопровождать ведущую на съемках и в свободное время.

"После московского сезона и Летучей, и в адрес канала начали сыпаться угрозы. Какие-то бандюки под видом журналистов пишут Лене и по телефону, и на электронную почту", — рассказала Абрамочкина.

Стоит отметить, что серьёзные конфликтные ситуации в московских ресторанах возникли у ведущей не только за кадром. Так, например, в начале декабря вышел очередной выпуск передачи, посвящённый кафе "Одесса-мама". Согласно имеющейся информации, в ходе проверки сотрудники заведения закрыли телеведущую в морозильной камере и вылили на неё ведро воды.