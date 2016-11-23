В городе Выборге Ленинградской области будут судить водителя, совершившего ДТП, в котором серьезно пострадали три человека.

Как сообщает прокуратура Ленинградской области, мужчина обвиняется в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью трём лицам.

Вечером 24 ноября 2015 года на 78 км автодороги "Скандинавия" в Выборгском районе Ленинградской области обвиняемый при развороте нарушил правила дорожного движения и столкнулся с встречным автомобилем.

- В результате ДТП трём пассажирам причинены телесные повреждения, повлекшие за собой тяжкий вред здоровью человека. Обвиняемый свою вину в совершении указанного преступления признал. В настоящее время уголовное дело направлено в Выборгский городской суд для рассмотрения по существу, - отметили в ведомстве.