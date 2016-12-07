Жительница посёлка Ярково Тюменской области Анна Фольц потеряла ёлку. Вечером она ещё росла в её палисаднике, а утром уже ёлки не было. Спиленное дерево обнаружилось стоящим на центральной площади райцентра, где оно готовится стать главным новогодним символом.

Пенсионерка позвонила в полицию и обратилась в интернет-газету Znak, которая и рассказала всем эту историю.

Довольно быстро выяснилось, что руководил «операцией» начальник отдела капитального строительства районной администрации Владимир Кокорин. Он уже извинился перед пенсионеркой и пытался оправдаться тем, что хотел спросить разрешения, но не застал её дома.

По словам полицейских, наказать его сложно, так как нет суммы ущерба. Для бабушки же ёлка бесценна – она посажена 57 лет назад вместе с сыном, которого уже нет в живых.

Делом о самоуправстве хотел заняться её второй сын, в прошлом федеральный судья. Но на следующий день скоропостижно скончался.