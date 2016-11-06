Власти Соединённых Штатов провели учения на случай падения на планету астероида, сообщает ТАСС. В рамках тренировки различные ведомства отработали схему действий, предпринимаемых в рамках сценария, согласно которому 20 сентября 2020 года на Землю рухнуло космическое тело размером предположительно 100 м на 250 м.

В масштабных учениях приняли участие NASA, Федеральное агентство США по чрезвычайным ситуациям (FEMA), Пентагон, национальные лаборатории США и крупные государственные научно-технологические центры, входящие в структуру Министерства энергетики.

В рамках сценария власти США должны были организовать массовую эвакуацию населения в Лос-Анджелесе в размере 13 млн человек в случае нехватки времени на предотвращение столкновения астероида с Землей. Также отрабатывался механизм противодействия слухам, возникающим вокруг события и порядок действий после падения небесного тела.

По данным NASA, нынешние учения стали уже третьими по счету данного рода с участием космического ведомства США и FEMA.