За второй и третий квартал 2016 года только в Национальную ассоциацию профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) поступило 1700 жалоб на произвол компаний и физических лиц, занимающихся возвратом банковских долгов. На основании статистики портал Zaim.ru составил карту "коллекторского террора".

Почти 15% всех обращений поступило из Москвы, 8,5% – из Петербурга. В числе лидирующих регионов – Московская (8,4%), Свердловская (3,7%), Новосибирская (3,1%), Челябинская и Ростовская области (по 3,1%).

Традиционные жалобы – угрозы (26%), избыточное телефонное давление (6%), порча имущества (3%) и контакты с должником уже после решения суда (1%). Но самой популярной "статьёй" оказались попытки взимать долги с родственников или вообще посторонних людей, не имебщих никакого отношения к должнику (64%).

При этом как юристы, так и представители прокуратуры говорят о том, что в таких случаях возбудить уголовное дело очень сложно. В частности, потому, что не хватает доказательств.

Как предполагают представители бизнеса, в начале 2017 года Россию может ждать резкий рост обращений со стороны граждан, как и объёмов просрочки.