У петербургского пристава собираются конфисковать автомобиль марки "Мерседес" стоимостью 3,7 миллиона рублей.

Кировский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил иск городской прокуратуры об обращении в доход государства иномарки, принадлежащей судебному приставу-исполнителю.

Мужчина не предоставил доказательств, подтверждающих приобретение "Мерседеса" стоимостью 3,7 миллиона на законные доходы.

- Основанием для подготовки и направления прокуратурой Санкт-Петербурга искового заявления послужили результаты проверки, инициированной руководителем Управления ФССП России по Санкт-Петербургу, ход которой неоднократно обсуждался в рамках деятельности постоянно действующей межведомственной рабочей группы по координации работы по надзору и контролю за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры города, - отметили в прокуратуре.

После вступления решения суда в законную силу прокуратура проконтролирует его исполнение.