15 сентября в Петербурге прошел 18-й электротехнический форум – крупнейшее мероприятие для рынка электротехники всего Северо-Западного региона. 25-летие капании ЭТМ собрало вместе ведущих производителей для обсуждения современных тенденций рынка и подведения итогов делового сотрудничества.

В рамках форума свои новейшие разработки представили такие крупные зарубежные и отечественные компании, как Schneider Electric, Siemens, Philips, Bosch, ABB, Navigator, Devi, DKC, EKF, Galad, Hensel+Mennekes, IEK, Jazzway, Legrand, Light Audio Design, Meka, NLCO (ООО «Новый Свет»), Osram, «Световые Технологии» и многие другие.

Форумы ЭТМ традиционно сопровождает насыщенная деловая программа, в которой есть место для дискуссий, презентаций последних технических новинок и, конечно, для обмена опытом.

После прохождения электронной регистрацию каждому участнику предоставлялась возможность записаться на любой из более чем 20 семинаров, которые проводились партнерами организатора по актуальным вопросам применения современного электротехнического оборудования.

Кроме того, на мероприятии были представлены многочисленные тематические секции, как для широкого куга специалистов, так и для промышленных предприятий. Для всех участников форума организаторы задумали интерактивные развлечения. Каждый из участников мог сделать памятный сувенир на интерактивных мастер-классах и испытать удачу, приняв участие в розыгрыше призов от Компании ЭТМ и партнеров.

Несмотря на массовость мероприятия и очень насыщенную программу, на форуме царила атмосфера дружественного, неформального общения. Центром притяжения для посетителей, по традиции, был милый робот Айпроша, развлекавший гостей своими остроумными ответами.

Особым успехом пользовались специально созданные фотозоны, а у каждого из стендов заинтересованные посетители могли получить полезную их информацию у представителей компаний, обменяться опытом с коллегами и узнать о новейших разработках в сфере энергоснабжения.