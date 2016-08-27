27 августа с 15.00 до 19.00 каждый желающий сможет попробовать себя в роли актёра. На площади перед ТРК «Галерея» на Лиговском будет установлена специальная кнопка, нажав которую можно будет попробовать за 5 минут стать актером сериала «Это Питер, детка!»

«Команда проекта решила провести первый кастинг во вторую и третью серии сериала в необычном формате флешмоба «Стань актером за 5 минут», - рассказала Metro Елена Петровская, специалит по работе с прессой. - Съемки второй и третьей серии намечены на сентябрь 2016 года. В августе-сентябре будет проведено несколько открытых кастингов для актеров и желающих принять участие в съемочном процессе».

Премьера сериала, а также творческая встреча с его создателями, состоялась 29 июля 2016 года в «Буквоеде» на Восстания. 22 августа 2016 года на официальном YouTube-канале была выложена первая серия комедийного сериала о развитии малого бизнеса «Это Питер, детка!».

Первый сезон сериала снимается в реальном времени в Санкт-Петербурге. В сериале принимают участие профессиональные актеры, популярные блогеры и простые петербуржцы, которые хотят стать частью съемочного процесса.