Сотрудники правоохранительных органов Петербурга сделали ужасающую находку в ходе осмотра заброшенного дома в Красногвардейском районе: в помещении они нашли пролежавшее длительное время мумифицированное тело мужчины, сообщает "Фонтанка".

По данным издания, труп был обнаружен в бараке на пересечении улиц Братской и Камышинской. Произошло это 20 января, в районе 15 часов.

Из-за того, что тело так долго пролежало там, сотрудникам полиции не удалось определить его возраст. При этом надо отметить, что несмотря на то, что труп уже превратился в настоящую мумию, одежда на нём осталась целой. Человек в момент смерти был одет в камуфляжную куртку и брюки такого же цвета.

Сейчас скончавшийся находится в морге, где специалисты планирую n установить причину смерти, а также, возможно, его личность.