12 сентября в Петербурге совпали два религиозных мероприятия. Мусульмане северной столицы отметят Курбан-байрам, а православные христиане - День перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского, в честь которого состоится общегородское праздничное шествие – Крестный ход.

Курбан-Байрам и Крестный ход в понедельник, 12 сентября, серьезно ограничат движение в центре Петербурга. Об этом горожан заранее предупреждают в Смольном.

Курбан-Байрам в период с 6.30 до 10.30 традиционно перекроет улицы в Петроградском районе - Кронверкский пр. (от Куйбышева до Каменноостровского), Крестьянский и Конный переулки. Также с 8 утра до 10 утра 12 сентября станция метро "Горьковская" будет закрыта на вход.

В связи с православным Крестным ходом ограничений и перекрытий движения автомобилей будет больше. Закроют одну из полос на площади Александра Невского, а затем и всю площадь и часть Невского - поэтапно - при прохождении колонны.

Курбан-Байрам - праздник жертвоприношения. Начинается он с восходом солнца. Верующие умываются, надевают чистую одежду и отправляются в мечеть, чтобы присутствовать на утренней молитве.

Заключительным этапом праздника является жертвоприношение какого-то животного. Это может быть баран, верблюд, бык или другое копытное существо.

Крестный ход проводится в Петербурге в честь святого Александра Невского каждый год 12 сентября. Это традиция. Проводится шествие от Казанского собора в сторону Александро-Невской лавры. В прошлом году участие в нем приняло более ста тысяч человек.