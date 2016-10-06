6 октября в Оренбурге убили сотрудника полиции, который попытался задержать преступника, сообщает LIFE. Сейчас в правоохранительных органах устанавливают все обстоятельствах убийства их коллеги.

Как заявили информационному порталу в ГУ МВД по Оренбургской области, в дежурную часть ночью поступило сообщение о об угоне автомобиля Mercedes. Полицейским удалось обнаружить похищенный автомобиль. Тогда подозреваемый бросил машину и стал убегать, а после совершил убийство сотрудника полиции, нанеся ножевые ранения, несовместимые с жизнью

-Во время преследования подозреваемого сотрудник уголовного розыска получил ножевые ранения, несовместимые с жизнью, — сообщили в ГУ МВД по Оренбургской области.

Для обнаружения преступника был задействован весь личный состав оренбургского гарнизона. В СК РФ по Оренбургской области возбудили уголовное дело по статье "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов".

У сотрудника полиции, которого убили в Оренбурге, осталась двухлетняя дочь.