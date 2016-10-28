Экспозиция разделена надвое. В первом зале шаг за шагом рассказывается о Булгакове, начиная с жизни на Кавказе, когда он забросил медицину и писал для белогвардейских газет, и заканчивая пьесой о юности Сталина, на которую затравленный Булгаков возлагал надежды в конце жизни. Письма, разгромные статьи и стихотворные рецензии, эскизы к костюмам, декорациям. «Дон Кихот», «Мольер», «Мёртвые души», либретто к операм Большого... и почти ни слова о «Мастере и Маргарите». Роман не был опубликован при жизни писателя, говорят кураторы. Они решили сосредоточиться на Булгакове, которого не знают.

– Мне кажется, новостью почти для всех станет то, что Булгаков играл на сцене МХТ, – пояснил Metro директор музея Булгакова Пётр Мансилья-Круз.

Во втором зале представили мифического Булгакова, но без мистических легенд.

– Мы решили не опровергать мифы, чтобы подробно о них не рассказывать, – уточняет Пётр. – Нам интересно, как Булгакова интерпретировали во второй половине XX века.

На выставке собрали фильмы и картины, созданные по мотивам работ Булгакова. Зрителей ждёт ещё и полупризрачная квартира писателя в Нащокинском переулке, которая не сохранилась до наших дней.

– Это миф о последнем счастливом приюте писателя, – сказал Пётр, – где он с любимой женой наконец-то обрёл свой кабинет и покой.