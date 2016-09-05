На перекрёстке улиц Седова и Ткачей в Невском районе Петербурга произошла авария. Стритрейсер на чёрно-красной "Toyota Chaser" протаранил мусоровоз МАЗ. Об аварии сообщили участники сообщаества "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" 5 сентября около 8 утра.

Сам хозяин автомобиля с символикой гоночного клуба "S3 Club" заявил, что его подрезал поворачивавший справа автомобиль такси. Очевидцы говорят, что водитель сам зацепил ехавший рядом "Nissan", а через секунду его занесло, и он протаранил мусоровоз.

В ДТП пострадала пассажирка гоночного автомобиля. Пользователи рассказали, что на месте столкновения было много крови, но девушка жива, и ей оказали медицинскую помощь врачи "скорой".

Есть информация, что водитель и пассажирка не были пристёгнуты.

Сотрудники ДПС выясняют обстоятельства аварии.