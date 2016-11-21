ДТП с участием маршрутки К-218 произошло в районе пересечения улицы Кржижановского и проспекта Солидарности 21 ноября. О происшествии сообщили очевидцы в паблике " ДТП и ЧП/ Санкт-Петербург".

По словам свидетелей, водитель "Мерседеса", выезжая с автозаправочной станции, не пропустил маршрутку.

В ДТП есть пострадавшие – пассажиры маршрутки.

- Пострадавших везут в Александровскую больницу, которая практически через дорогу, - уточнили очевидцы.

Ранее сегодня, 21 ноября, в Петербурге произошло еще одно ДТП. На Московском шоссе при столкновении с автобусом, выехавшим на встречную полосу, погиб 28-летний водитель легкового автомобиля "Шевроле".

В ДТП на Московском шоссе в Петербурге погиб водитель (подробнее)