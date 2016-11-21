Смертельное ДТП на Московском шоссе произошло утром 21 ноября. Сообщение о происшествии появилось в паблике "ДТП и ЧП/ Санкт-Петербург".

По словам очевидцев, водитель автобуса выехал на встречную полосу на Московском шоссе в Пушкинском районе и столкнулся с легковым автомобилем марки "Шевроле". 28-летний водитель иномарки погиб на месте.

- Основной удар пошёл левее двигателя, что вызвало сильнейшую деформацию левой передней части. Парнишка был прижат дверью к сиденью. Ремень не рассмотреть, но подушка сработала, - пишет в паблике очевидец ДТП на Московском шоссе Александр.

- Я ехала прямо за автобусом… Он с поворотником перестроился в правый ряд, только я хотела по левому проехать мимо него, как он резко дал руля влево, - добавляет свидетельница Мария. - Секунда, глухой хлопок, и он в лобовой аварии.

Обстоятельства смертельного ДТП на Московском шоссе в Петербурге 21 ноября уточняются.