В Москве ночью скончался автор легендарных поп-хитов "Кто создал тебя такую" и "Сын и дочь" Леонид Портной.

Леонид Портной, чьи песни по сей день являются популярными хитами в караоке, в последнее время отошёл от шоу-бизнеса и вёл далёкий от светского образ жизни. Как стало известно Life.ru, мужчина скончался сегодня в Москве в возрасте 65 лет.

Смерть отца Лайфу подтвердил старший сын артиста — Кирилл. "Да, это случилось сегодня ночью. Извините, мне трудно говорить", – сообщил мужчина.

Самыми известными хитами Портного были песни "Кто создал тебя такую" и "Сын и дочь", которые позже также вошли в репертуар Филиппа Киркорова. Киркоров и Портной плотно сотрудничали в начале 90-х: плодом тандема стал альбом Киркорова "Москва — Торонто".