В Москве на 73 километре МКАД, на спуске с улицы Свободы, художница в байкерском шлеме приковала себя к автомобильной шине нарисовала на огромном холсте картину "Протест против пробок". Данный арт-протест был организован при поддержке творческой студии Mad Art Production и был призван показать, насколько бесчеловечно циничной тратой человеческого времени и человеческой жизни стали для водителей пробки.

-Нас к этой акции побудила ситуация в Москве и в России с пробками, – рассказала Metro координатор акции Ирина Пескова. –У нас появилось много людей, которые захотели повторить тоже самое в регионах, ибо такая печальная ситуация по всей стране. Это акция не носит политический характер, это скорее призыв к осознанию того, сколько ценных вещей можно сделать за то время, которое мы проводим в пробках. Это был крик души, когда хочется показать людям, что надо жить не в пробках, а жить полноценной жизнью.

По словам Песковой, идея картины принадлежит студии, а художником, воплотившим идею в жизнь, стала Ольга Жарова. Рисунок изначально задумывался с большой долей символизма: песочные часы, через которые проезжает бесконечный поток машин. Помимо красок в песочных часах использовался даже настоящий песок. Жаровой и другим участникам акции хотелось передать само ощущение раздражённости и агрессии человека, который стоит в пробках.

-Было очень много неравнодушных, люди останавливались, пытались что-то узнать, пообщаться. Люди открывали окна и говорили, что понимают, как всё печально. Эта эмоциональная составляющая настолько понятна, и логична, что когда люди видят девушку, рисующую пробки, им это очень близко и понятно, – заключила координатор акции.