В минувшие выходные на станции метро "Римская" Люблинско-Дмитровской линии нетрезвый пассажир спустился на рельсы, чтобы, по его словам, спасти котёнка. Оказалось, что эту историю он просто выдумал.

– 17 сентября, примерно в 22.05 по мск, в дежурную часть ОВД на Московском метрополитене поступила информация о том, что сработала сигнализация в тоннеле станции метро "Римская", – рассказывает Metro пресс-секретарь УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев. – В ходе разбирательств было установлено, что 30-летний уроженец Воронежской области, находясь в состоянии алкогольного опьянения, самостоятельно спустился на жёсткий путь, после чего проследовал в тоннель.

Когда нарушитель спокойствия вышел обратно, его задержали сотрудники правоохранительных органов и доставили в комнату полиции.

– Было установлено, что мужчина якобы спустился в тоннель ради спасения котёнка, которого в реальности не было, – продолжает Мышляев. – В итоге наложили на мужчину административный штраф в размере 500 рублей.