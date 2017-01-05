5 января в городе Измир, расположенном на западе Турции, вечером прогремел взрыв рядом со зданием суда, передаёт "РИА Новости" со ссылкой на телеканал CNN Turk. В Сети появились фото, на которых видно, что взорвалась припаркованная машина. В результате загорелись как минимум 4 автомобиля, которые стояли рядом. Место происшествия оцепила полиция.

Информация о погибших среди мирного населения по данным на 17.30 мск не поступала. Телеканал CNN Turk сообщает о том, что ранения получили 10 человек. По данным телеканала Sky News Arabia погиб один человек, который, предположительно, был смертником. Официального подтверждения информации пока не последовало.

По данным Associated Press, на месте взрыва машины находились трое террористов, с которыми полиция устроила перестрелку. В результате были уничтожены двое предполагаемых преступников, третьему удалось скрыться. Его разыскивает полиция.

Обстоятельства и подробности происшествия устанавливаются.