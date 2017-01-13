В Хабаровске два трамвая врезались "лоб в лоб"

Утром в центре Хабаровска два трамвая попали в ДТП, в ходе которого столкнулись "лоб в лоб", сообщают РИА Новости со ссылкой на представителя ГИБДД по Хабаровскому краю. В результате инцидента пострадал один человек, которого госпитализировали в ближайшее медицинское учреждение.

По словам представителя правоохранительных органов, происшествие случилось на перекрестке улиц Ленина и Шеронова в Хабаровске. Столкновение трамваев произошло из-за того, что одно из транспортных средств сошло с рельсов. В итоге два встречных трамвая и врезались друг в друга.