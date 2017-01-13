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В Хабаровске два трамвая врезались "лоб в лоб"

  • Данила Белов

Один человек был госпитализирован в больницу

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Утром в центре Хабаровска два трамвая попали в ДТП, в ходе которого столкнулись "лоб в лоб", сообщают РИА Новости со ссылкой на представителя ГИБДД по Хабаровскому краю. В результате инцидента пострадал один человек, которого госпитализировали в ближайшее медицинское учреждение. 

По словам представителя правоохранительных органов, происшествие случилось на перекрестке улиц Ленина и Шеронова в Хабаровске. Столкновение трамваев произошло из-за того, что одно из транспортных средств сошло с рельсов. В итоге два встречных трамвая и врезались друг в друга. 

 

Ленина-шеронова. Столкнулись 2 трамвая. Один сошел с рельсов, перекрыв всю ул. Ленина

Фото опубликовано ДТП ХАБАРОВСКА / Все Самое 😎😱😊 (@dtp_khv)

По полученным агентством данным из второй краевой больнице, пострадавшая женщина, которую привезли после столкновения трамваев, была осмотрена врачом и отпущена домой, так как серьёзных травм у неё обнаружено не было. 

Отметим, что в Сети уже появилось видео инцидента. Камеру наружной видеозаписи зафиксировали момент столкновения трамваев "лоб в лоб".

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